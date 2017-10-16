«Почта России» предлагает автоматически взимать пошлину с интернет-покупок дороже 50 евро

«Почта России» предложила автоматически взимать пошлину с интернет-покупок дороже 50 евро, снизив таким образом порог беспошлинного ввоза товаров.

С 2019 года лимит, по замыслу организации, можно уменьшить с тысячи до 200 евро, с 2020-го — до 100, а с 2021-го — до 50. По оценкам «Почты России», сейчас стоимость 93 % посылок, поступающих из иностранных интернет-магазинов, не превышает 50 евро.

Кроме того, было предложено усовершенствовать саму технологию взимания пошлины, так как сейчас это требует значительных временных и финансовых затрат. «Почта России» разрабатывает вместе с Федеральной таможенной службой технологию, которая позволит взимать пошлины автоматически при покупке товара в интернет-магазине.

К 1 апреля 2018 года нововведение планируют протестировать в магазине AliExpress, где россияне совершают до 80 % всех зарубежных покупок. Затем систему начнут внедрять и на альтернативных площадках.