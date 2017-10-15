НАСА протестировали спиннер в невесомости



Астронавты Джозеф Акаба, Рэндольф Джеймс Брезник, Марк Ванде Хей и Паоло Несполи раскрутили популярную игрушку на космическом корабле.

«Это прекрасный способ поэкспериментировать с ньютоновскими законами механики», — написал в своем твиттере Брезник.

Игрушка-подшипник приобрела популярность в мае 2017. Использовать спиннер начали как средство для успокоения человека и развития мелкой моторики. Он также помогает людям с СДВГ и аутизмом. Летом Роспотребнадзор проверял влияние спиннеров на психику детей и постановил, что опасности для них эта игрушка не представляет.