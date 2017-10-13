Finnair закрыла «дьявольский» рейс 666 из Копенгагена в Хельсинки в пятницу 13-е
Национальный перевозчик Финляндии Finnair в пятницу, 13 октября, закрыл рейс AY666 из Копенгагена в Хельсинки. Авиарейс под «числом зверя» отправился в своей последний полет из Дании и прибыл в Финляндию в 15:55. В Финляндии пассажиров рейса встретил тематический автобус.
«А вы бы отважились сесть в 13 ряд на борту 666 рейса Финнэйра, следующего в ад в пятницу, 13-го?», отмечается в twitter мониторингового сервиса Flightradar24 По данным Routes Online, с начала зимнего расписания, которое вступит в силу 29 октября, номер рейса 666 будет заменен на 954. Но аэропорт прибытия HEL, что созвучно с английским словом hell («ад») — останется. По случаю последнего рейса 666, Finnair напомнила о скорой замене номера рейса, и напомнила, что у авиакомпании еще есть рейс из SIN (Сингапур, от английского sin — «грех») в HEL (Хельсинки).
Final Friday the 13th #AY666 coming up this Friday. Perhaps an arrival to gate 13 is in order @HelsinkiAirport? https://t.co/xJmyBM3JwU— Flightradar24 (@flightradar24) 9 октября 2017 г.
Interested to see what else is happening in HEL on Fri the 13th, in addition to the last #AY666 flight: https://t.co/9bhUeqUQqM #LIFEINHEL— Helsinki Airport (@HelsinkiAirport) 13 октября 2017 г.
Рейс AY666 впервые появился в расписании Finnair в 1982 году: это был полет по маршруту Стокгольм—Турку. В апреле 1997 года номер 666 был присвоен субботнему рейсу авиакомпании из Копенгагена в Хельсинки. Позже этот рейс стал ежедневным. Впервые в пятницу, 13-го, рейс AY666 в HEL был осуществлен в сентябре 2002 года. С тех пор этот рейс в шутку получил название «адский». Самому самолету, который совершал перелет из Копенгагена в Хельсинки в пятницу 13 января 2017 года, тоже ровно тринадцать лет, отмечает Daily Mail.
По материалам «ДП»
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