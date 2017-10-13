Finnair закрыла «дьявольский» рейс 666 из Копенгагена в Хельсинки в пятницу 13-е

Национальный перевозчик Финляндии Finnair в пятницу, 13 октября, закрыл рейс AY666 из Копенгагена в Хельсинки. Авиарейс под «числом зверя» отправился в своей последний полет из Дании и прибыл в Финляндию в 15:55. В Финляндии пассажиров рейса встретил тематический автобус.

«А вы бы отважились сесть в 13 ряд на борту 666 рейса Финнэйра, следующего в ад в пятницу, 13-го?», отмечается в twitter мониторингового сервиса Flightradar24 По данным Routes Online, с начала зимнего расписания, которое вступит в силу 29 октября, номер рейса 666 будет заменен на 954. Но аэропорт прибытия HEL, что созвучно с английским словом hell («ад») — останется. По случаю последнего рейса 666, Finnair напомнила о скорой замене номера рейса, и напомнила, что у авиакомпании еще есть рейс из SIN (Сингапур, от английского sin — «грех») в HEL (Хельсинки).