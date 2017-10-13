Знакомьтесь – Игорь Баронас, создатель велосипеда высотой с трехэтажный дом
Петербуржец конструирует необычные велосипеды: тандемы, которыми могут управлять люди с ДЦП, модели для фильмов «Дуэлянт» и «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» и многие другие. Сегодня, в день рождения, Игорь Баронас проехался на своем самом масштабном изобретении – велосипеде в шесть метров высотой – а нам рассказал, как его хобби превратилось в стиль жизни.
От «Школьника» к хобби
13 октября мне исполняется 54 года, из которых около 40 я занимаюсь велосипедами. Я родился в Тракайе – это древняя столица Литвы, город с замком и живописными окрестностями. В моей семье все катались на велосипедах, и мы часто выезжали на прогулки. Я впервые сел на велосипед в два года. Помню, как отец учил меня кататься: просто посадил на него, отпустил – и я поехал.
Как у большинства советских детей, у меня был сначала «Школьник». Затем я пересел на мамин «Харьков» с дамской рамой. Этот велосипед подарил ей дедушка лет в 14, он до сих пор хранится в семейной коллекции. А первой моделью, которую я сам переделал, была детская немецкая, похожая на советского «Мишку».
В восьмом классе я пошел в велосипедную секцию и начал участвовать в соревнованиях. Мне нравилось усовершенствовать гоночные модели: у нас проходили велокроссы, а специальных велосипедов для этого не было. Я ставил на обычную шоссейную модель прямой руль и переделывал детали, чтобы было удобнее.
С 1985 по 1987 год я работал на велосипедном заводе в конструкторском отделе. У нас даже была своя команда по велотуризму (сейчас это еще называют «Adventure race» или «Мультигонки»). Нас было трое парней и одна девушка. Вместе мы побеждали в соревнованиях на четырехколесном веломобиле «тяни-толкай»: двое сидели лицом вперед, а двое – назад. Так и ехали.
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"Желтый ангел" и мини-велосипед высотой в 40 сантиметров
С 1988 я уже жил в Петербурге, где познакомился с друзьями, которые увлекались веломобилями. Вместе мы участвовали в 1989-м в марафоне из Вильнюса в Шяуляй: проехали около 215 километров. А в Москве тогда был «Клуб энтузиастов велотранспорта», и они устраивали гонки в Парке Горького, в том числе зимой.
Я открывал велопрокаты в 1988-м в Паланге на Балтийском море – сделал пять трехместных веломобилей. Тем же занимался через год в Адлере. У веломобиля была удачная конструкция: одно управляемое колесо спереди и два «ведущих» сзади. Люди садились в ряд, а человек в центре рулил при помощи рычага. Затем наступили 1990-е: стало не до велосипедов или веломобилей, поэтому я толком ничего не конструировал.
Одно время я занимался импортом микроавтобусов в Россию – мне нравится, как они выглядят. Это занятие было удобным и для моего хобби, ведь мы с товарищами выбирались на соревнования. Грузили велосипеды и экипировку в машину и ехали – были в Крыму, на Кавказе, ездили в Европу. Сейчас я уже не занимаюсь импортом – слишком высокие пошлины. Зато выкупаю старые автомобили в России и ремонтирую их.
Я люблю участвовать в велопробегах: открытие велосезона, велопарад Дедов Морозов и все в таком духе. Мне нравится, когда люди вокруг тоже едут на велосипедах. Общий старт, соперники, энергия соревнования. В небольших гонках стартуют 30-50 человек, а в марафонах число участников доходит и до 500-800. Приятно, что вокруг собираются разные люди, у которых одна цель – преодолеть дистанцию.
От «Желтого ангела» до «паука»
Лет десять назад я сконструировал двухметрового «Желтого ангела» – захотелось сделать что-то необычное. Я сначала планировал собрать велосипед-паук – старинный с большим передним и маленьким задним колесами – но потом понял, что в городе на нем небезопасно ездить. Затем я сделал маленький велосипед – он зафиксирован в «Книге рекордов России» – 50 см в длину и 40 в высоту. Я конструировал модель еще меньше – у него были колеса от роликовых коньков – но подарил ее другу.
Я делал трехколесный велосипед для мужчины, который долгое время не мог выйти из дома. Ему было тяжело ходить, но он был в состоянии пройти небольшое расстояние или спуститься по лестнице, держась за перила. Теперь, благодаря веломобилю, он уезжает от дома километров на двадцать и спокойно возвращается обратно.
Также я собирал велосипед для мальчика с ДЦП. Его отец увидел на американском сайте велосипед-тандем, где ребенок сидит спереди, а родитель сзади. Руль у такого велосипеда вытянутый, поэтому взрослый контролирует процесс езды и при этом видит ребенка. Заказывать такой велосипед стоило больше $2,5 тысяч, я же собрал модель в несколько раз дешевле. Сейчас у меня есть заказ от женщины, которая попросила переделать складной двухколесный велосипед в трехколесный – думаю над тем, как это можно осуществить.
Иногда я собираю велосипеды для кинофильмов. Года четыре назад я делал велосипед-тандем, «паука» и несколько дамских моделей для фильма «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», в котором играют Игорь Петренко и Андрей Панин.
Последняя моя работа – для фильма «Дуэлянт» с Владимиром Машковым. Я собрал почти копию велосипеда Макмиллана 1860 года. У этой модели уже заметны очертания современного велосипеда, но все еще нет цепи. К слову, я и обучал Машкова езде на этой модели.
Я видел американца, который ездил по улицам без страховки на четырехметровом велосипеде. Кубинец делал пятиметровый велосипед, затем он же сделал 7,5 метров, но у него не получилось проехать – возникли какие-то технические проблемы. Однажды я видел попытку проехать на 13-метровом велосипеде, но уже через 20-30 метров слетает цепь, велосипед падает, бьется и ломается. Сам водитель повис на страховке в воздухе. А для «Книги рекордов Гинесса» необходимо преодолеть расстояние в сто метров.
Велосипед, который я сегодня протестировал, подходит для шоу. Его высота – 6 метров и 43 сантиметра. Чтобы залезть на него, нужно еще несколько человек, которые бы держали конструкцию. Я хочу проехать на нем хотя бы тридцать метров. Тогда и большее расстояние будет нестрашно преодолеть.
Фото: страница Игоря Баранаса
Текст: Маргарита Шмакова
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