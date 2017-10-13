Знакомьтесь – Игорь Баронас, создатель велосипеда высотой с трехэтажный дом

От «Школьника» к хобби

13 октября мне исполняется 54 года, из которых около 40 я занимаюсь велосипедами. Я родился в Тракайе – это древняя столица Литвы, город с замком и живописными окрестностями. В моей семье все катались на велосипедах, и мы часто выезжали на прогулки. Я впервые сел на велосипед в два года. Помню, как отец учил меня кататься: просто посадил на него, отпустил – и я поехал.

Как у большинства советских детей, у меня был сначала «Школьник». Затем я пересел на мамин «Харьков» с дамской рамой. Этот велосипед подарил ей дедушка лет в 14, он до сих пор хранится в семейной коллекции. А первой моделью, которую я сам переделал, была детская немецкая, похожая на советского «Мишку».

В восьмом классе я пошел в велосипедную секцию и начал участвовать в соревнованиях. Мне нравилось усовершенствовать гоночные модели: у нас проходили велокроссы, а специальных велосипедов для этого не было. Я ставил на обычную шоссейную модель прямой руль и переделывал детали, чтобы было удобнее.



С 1985 по 1987 год я работал на велосипедном заводе в конструкторском отделе. У нас даже была своя команда по велотуризму (сейчас это еще называют «Adventure race» или «Мультигонки»). Нас было трое парней и одна девушка. Вместе мы побеждали в соревнованиях на четырехколесном веломобиле «тяни-толкай»: двое сидели лицом вперед, а двое – назад. Так и ехали.