СМИ: Красная икра рекордно подорожает к Новому году

Оптовые цены на красную икру за летне-осенний период выросли на 54 %, пишет газета «Известия». В связи с этим издание прогнозирует рекордно высокие розничные цены на икру к новогодним праздникам.

«Известия» приводят данные Рыбного союза о том, что за последние полгода цена на икру рыб лососевых пород выросла с 1950 рублей до 3 тыс. рублей за килограмм, икра горбуши подорожала на 23%, а икра кеты — на 13%.

Эксперты считают, что на ценовую политику могут влиять инвестиционные издержки производителей, а также решение компаний, продающих икру по высоким ценам за границей, не продавать ее дешевле в России. По их мнению, такой существенный рост оптовых цен не может не отразиться пропорционально на розничных ценах и, соответственно, на покупательском спросе. В случае если товар останется на полках магазинов несмотря на то, что новогодние праздники — традиционно высокий сезон для продаж деликатеса, продавцам придется договариваться с оптовиками о снижении цен, считают специалисты.

По материалам «ДП»