Медведев запретил снимать наличные с анонимных электронных кошельков

В России запретят снимать наличные с анонимных карт и электронных кошельков. Как заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства 12 октября, соответствующие изменения будут внесены в закон о национальной платежной системе. Премьер назвал такую практику «не соответствующей цивилизованным подходам», сообщает ТАСС.

«Движение денег должно быть абсолютно прозрачным, соответствовать требованиям российского законодательства и конвенциям по борьбе с отмыванием капиталов. Поэтому снятие наличных по анонимным картам или по кошелькам будет запрещено», — сказал он.

Нововведения помогут навести порядок с оборотом денег при использовании анонимных электронных средств платежа. Премьер-министр пояснил, что неименные карты и электронные кошельки используются для обналичивания денег, «имеющих преступное происхождение». «Отмываются капиталы, взятки таким образом дают. Проследить конечного получателя невозможно практически», — подчеркнул Медведев.

9 октября правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила документ проекта, по которому снимать наличные с помощью анонимных электронных средств платежа будет запрещено. Это означает, что остатки средств физлица на анонимной карте, чтобы оно сняло деньги, могут быть переведены на счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также на именной счет этого физлица. Сейчас закон разрешает снимать до 5 тыс. рублей в день и 40 тыс. рублей в месяц с предоплаченных карт: они не требуют открытия счета в банке и выдаются мгновенно без идентификации клиента, а операции по ним совершаются от имени выпустившей их организации.

По материалам «ДП»