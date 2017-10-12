Модный дом жены Кадырова устроит показ в московском парке «Зарядье»

В московском парке «Зарядье» состоится показ модного дома Firdaws, основателем которого является жена главы Чечни Рамзана Кадырова Медни, сообщает The Bell со ссылкой на источник, знакомый с планом мероприятия. Собеседник издания рассказал, что в качестве подиума будет использован Парящий мост на Москвой-рекой.

Какую именно часть парка выделят под мероприятие, пока неизвестно. Модный дом представит коллекцию «Горная жемчужина», состоящую из 47 платьев, созданных дочерью Рамзана Кадырова Айшат. На мероприятие пригласят около 250 гостей, среди них будут высокопоставленные чиновники из Чечни. Приедет ли на показ сам Кадыров, пока неизвестно. Источники не рассказали изданию, во сколько обойдется мероприятие и кто его оплатит, однако отметили, что за аренду модному дому платить не придется, так как фестиваль значится в плане бесплатных мероприятий, согласованном департаментом культуры Москвы.

В пресс-службе парка рассказали, что праздник пройдет 20 октября в новом зале медиацентра. «Мероприятие организуется в медиацентре. Мост задействовать не планируется», — рассказал ТАСС директор парка Павел Трехлеб, добавив, что задействовать Парящий мост не планируется. Собеседники The Bell в одном из московских event-агентств по фотографиям оценили прошлый показ Firdaws в Грозном в 10-15 млн рублей.

Напомним, московский парк «Зарядье» открыли в начале сентября и в первый же день работы его посетили четверть миллиона гостей, нанеся колоссальный урон. Так, с территории комплекса вынесли около 10 тысяч растений, были поломаны дорожки, разбиты стеклянный купол и фонари. Одна из посетительниц парка, бывший стилист «Собака.ru» Юлия Журавлева рассказала о том, как полиция на входе подкинула ей наркотики.

По материалам «ДП»