Петербургский Первый мед срочно ищет доноров крови

Отделение переливания крови ПСПбГМУ им. Павлова срочно ищет доноров всех групп и резусов. Особенно необходима кровь первой группой всех резусов и третьей отрицательной.

Кровь требуется для лечения пациентов с онкологическими заболеваниями, проведения трансплантаций, кардиохирургических операций и других срочных медицинских процедур, нуждаются в донорской крови и пациентки акушерского отделения. Большое количество донорской крови требуется для пациентов НИИДОГиТ им. Р.М. Горбачевой с различными онкологическими и гематологическими заболеваниями, прошедшим через процедуру трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.

Прием доноров ведется по будням с 8.30 до 12.00 по адресу ул. Льва Толстого, д. 19, к. 53. Телефон (812) 429-24-13.