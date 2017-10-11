В Петербурге задержан совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин

СК Петербурга задержал на двое суток совладельца компании «Юлмарт» Дмитрия Костыгина, которого подозревают в обмане Сбербанка на 1 млрд рублей, выданный компании в качестве кредита. Об этом сообщает «Фонтанка».

Обыск 10 октября в квартире Костыгина продолжался около пяти часов, затем еще шесть часов бизнесмена допрашивали. Около 22 часов следователь второго (налогового) отдела второго (экономического) управления СК Петербурга Андрей Задачин задержал совладельца «Юлмарта» по подозрению в мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере.

11 октября будет решаться вопрос о мере пресечения. Сбербанк в конце весны обратился в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с иском о взыскании с НАО «Юлмарт», ООО «Юлмарт Девелопмент», ООО «Юлмарт РСК» и ООО «Юлмарт ПЗК» суммы в 1 млрд рублей. Этот иск стал одним из целой серии, которые спровоцировал длящийся в компании с начала 2016 года корпоративный конфликт. С одной стороны выступают Дмитрий Костыгин и Август Мейер, которые владеют 61,5% акций «Юлмарта», а с другой — Михаил Васинкевич, контролирующий остальные 38,5%. У каждой стороны своя версия конфликта.

Как сообщал ранее «ДП», по версии мажоритарного акционера Дмитрия Костыгина причиной конфликта стало то, что миноритарий Михаил Васинкевич потребовал от него и другого акционера Августа Мейера выкупить его долю по определенной цене, обратившись в Международный арбитраж Лондона. Другой акционер — Михаил Васинкевич считает причиной конфликта то, что в феврале Дмитрий Костыгин предложил ему довнести в капитал компании $30 млн, а в случае отказа предложил размытие доли. На протяжении года к структурам «Юлмарта» подавалось несколько заявлений о банкротстве и иски об уплате долга со стороны структур Сбербанка. Летом 2016 года один из основателей «Юлмарта» Сергей Федоринов покинул пост гендиректора, после чего обязанности главы компании были распределены между топ-менеджерами.

Дмитрий Костыгин является номинантом премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга». Здесь можно прочитать его эксклюзивное интервью для «Собака.ru».

По материалам «ДП»