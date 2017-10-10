Петербургский бизнесмен основал проект по аренде коров для горожан

Петербургский предприниматель Лавр Усов развивает собственную юридическую фирму. Несколько лет назад он заинтересовался фермерством и придумал проект, который позволяет городским жителям арендовать корову. Проект он назвал «В каждой семье своя корова». «Дело в том, что 4 года назад мне подарили корову и, одухотворенный подарком, я без устали ездил в коровник два раза в день, утром и вечером, чтобы забрать молоко и накормить корову яблоками», — вспоминает предприниматель.

Бизнесом это не было: он раздавал молоко знакомым и друзьям. За 3 года корова принесла троих телят, и предприниматель придумал бизнес-план: купив у фонда животное и место в коровнике, любой человек может либо оплачивать уход и содержание и забирать все молоко, либо забирать 10% удоя (около 50 л молока в месяц) и не платить за уход. Оставшееся молоко компания забирает и продает самостоятельно через партнерский интернет-магазин «Зеленый хутор».

«Корова дает 500 л в месяц, а фермерское молоко стоит недешево и позволяет нам окупить затраты», — говорит Усов. Основной аудиторией он считает молодые семьи, которые интересуются здоровым образом жизни, модой на фермерские продукты, но самостоятельно содержать корову, конечно, не собираются.

Сейчас в организации 54 коровы, которые живут на участке в Ленобласти площадью 25 тыс. кв. м. (участок специально под проект предоставил частный инвестор). Чтобы доставлять и продавать молоко, фонд сотрудничает с другими фермерскими хозяйствами и интернет-магазинами. Партнерские хозяйства (их около 30) производят из молока сыр, творог и другие продукты. Выручка компании сейчас составляет около 10 млн рублей в месяц. «Мы шутим, что когда—нибудь правительство возьмет на реализацию наш проект и мы останемся без работы, — рассказывает Лавр Усов— Но на самом деле это наша мечта: человек пишет заявление в МФЦ, район, где он проживает, уже подбирает ему ферму поближе или субсидирует часть покупки».

По материалам «ДП»