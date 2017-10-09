Госдума запустит проект #ДумаОтвечает, чтобы объяснять законы в соцсетях

Депутаты планируют к ноябрю запустить образовательный проект #ДумаОтвечает, в рамках которого будут объяснять суть законов в соцсетях, сообщают «Ведомости».

Какие законопроекты попадут в разбор будут решать с помощью голосования пользователей соцсетей. «Крайне важно в доступном виде разъяснять гражданам принимаемые законы, в противном случае это порождает непонимание и недовольство», — отметил собеседник источника в аппарате.

В рамках проекта пользователи также смогут оставлять вопросы по поводу законов на собственных страницах в социальных сетях, прикрепив к сообщению хештег #ДумаОтвечает.

Депутаты также планируют через соцсети собирать обращения россиян. Для этого будет создано специальное приложение, которое займется передачей сообщений из соцсетей в уже существующую систему по сбору обращений граждан.