«Ночлежка» запускает новый проект: бездомные люди могут пройти тест на ВИЧ в консультационной службе благотворительной организации. О такой возможности посетители «Ночлежки» узнают у специалистов по социальной работе.

Тестирование анонимное, до его начала консультант рассказывает бездомным людям о ВИЧ и путях распространения инфекции. Если тест положительный, то работник организации расскажет бездомному о том, какое ему необходимо медицинское сопровождение и поможет его получить, несмотря на бюрократические сложности, так как на данный момент бесплатную высокоактивную антиретровирусную терапию может получить только человек, имеющий паспорт и постоянную или временную регистрацию.

«Мы будем помогать отдельным людям узнать о своем диагнозе и получить медицинскую помощь. ВИЧ уже не смертельное заболевание, главное наблюдаться у врача и принимать терапию. И также очень важно то, что такое тестирование поможет понять реальные масштабы распространения ВИЧ среди бездомных. На сегодняшний день в России таких данных, насколько я знаю, пока нет, а они необходимы, чтобы понять, как именно лучше помогать людям. Впрочем, одно уже очевидно – терапию должны получать все, вне зависимости от наличия регистрации», – рассказал «Собака.ru» Григорий Свердлин, председатель благотворительной организации «Ночлежка».