В России хотят запретить контактные зоопарки

В скором времени в России могут принять законопроект о запрете контактных зоопарков. Об этом на форуме «Молодежка ОНФ» в Ставрополе заявила глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева . «Этот закон почти на выходе, он в высокой степени принятия»,— цитирует «РИА Новости» депутата.

Проект закона также запрещает передвижные дельфинарии и притравочные станции. Также россиянам запретят содержать в домашних условиях диких животных. Ольга Тимофеева добавила, что необходимо определить механизмы обязательной вакцинации домашних животных и их чипирования.