СМИ: Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Петербург

Президент Франции Эмманюэль Макрон может стать главным иностранным гостем Петербургского международного экономического форума в Петербурге, сообщает газета «Коммерсант» в понедельник, 9 октября.

По информации дипломатических источников издания в Париже, решение о приезде Макрона в Петербург почти принято, но пока официально объявлять о нем не планируется. «Президентские выборы в России состоятся только в марте, и хотя мы предвидим их исход, было бы не совсем правильно принимать уже сейчас приглашение еще не переизбранного Владимира Путина», — пояснил источник издания в Париже.

По данным издания, Владимир Путин пригласил Эммануэля Макрона в Петербург во время переговоров в Версале 29 мая. После этого обсуждались разные возможные даты визита, в частности декабрь 2017 года и начало января 2018 года. Однако последний вариант был отвергнут, так как в этом случае визит пришелся бы на новогодние и рождественские каникулы в России. В итоге решено было, что Макрон посетит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который пройдет с 24 по 26 мая.

Собеседник издания в Москве отметил, что дата для визита выбрано удачно: ожидается, что к тому времени возникнет ясность с ситуацией вокруг Украины либо удастся продвинуться в реализации плана Владимира Путина по размещению в Донбассе миротворцев ООН. Иначе, по словам источника, страны Евросоюза убедятся, что прогресса не происходит по вине Киева, а не Москвы, и продолжать давление исключительно на Россию не имеет смысла. Кроме того, в конце первого полугодия 2018 года страны — члены ЕС будут обсуждать вопрос об очередном продлении антироссийских санкций.

«В этом контексте визит в Петербург президента Франции будет свидетельствовать о том, что Париж, один из европейских тяжеловесов и участник нормандского формата, постепенно смещается в лагерь сторонников нормализации отношений с Россией. В какой-то мере Макрон будет прорубать для нее окно в Европу — что характерно, в Петербурге. Для остальных членов ЕС, в первую очередь для Германии, это может стать важным сигналом», — заключил собеседник издания. В 2016 году, в разгар разногласий между Москвой и ЕС из-за Украины, ПМЭФ посещал итальянский премьер-министр Маттео Ренци.

По материалам «ДП»