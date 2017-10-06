Телекомпания ВИD изменила культовую заставку

Российская телекомпания ВИD объявила о ребрендинге. Название поменяли на «ВИDgital», а ее сотрудники теперь будут заниматься разработкой онлайн-проектов. По словам основателя компании Александра Любимова, такое решение обусловлено тем, что интернет позволяет использовать более экспериментальные подходы в контенте, чем телевизионные жанры.

Культовая заставка компании. которая пугала почти каждого, также изменилась. Керамический бюст философа Хоя Сяна оцифровали и добавили ему сверху жабу. Теперь эмблема выглядит не такой устрашающей.