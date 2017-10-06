Телекомпания ВИD изменила культовую заставку
Российская телекомпания ВИD объявила о ребрендинге. Название поменяли на «ВИDgital», а ее сотрудники теперь будут заниматься разработкой онлайн-проектов. По словам основателя компании Александра Любимова, такое решение обусловлено тем, что интернет позволяет использовать более экспериментальные подходы в контенте, чем телевизионные жанры.
Культовая заставка компании. которая пугала почти каждого, также изменилась. Керамический бюст философа Хоя Сяна оцифровали и добавили ему сверху жабу. Теперь эмблема выглядит не такой устрашающей.
Телекомпания ВИD была основана в 1987 году. Она занималась производством для Первого канала таких шоу, как «Жди меня», а также контента для каналов «2×2», «Культура», СТС, ТНТ и украинских СТБ, «Интера» и «1+1».
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