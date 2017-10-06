Минздрав подготовил форму справки о смене пола

Врачебная комиссия будет состоять из врача-психиатра, врача-сексолога и медицинского психолога. Подать заявку на справку о смене пола можно только после полутора лет наблюдения у психиатра. Новые правила вступят в силу 1 января 2018 года.

В свою очередь, депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов разработал законопроект о запрете проведения в России операций, связанных со сменой пола. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщает пресс-служба парламентария. «В настоящее время нет ни одной медицинской причины для проведения хирургических операций по смене пола во взрослом возрасте. Любые физиологические отклонения или заболевания, если их диагностируют врачи и они угрожают жизни человека, можно купировать или вылечить в раннем возрасте», — заявил Виталий Милонов.

Ранее редакция «Собака.ru» изучила весь процесс и поговорила с теми, кто уже сделал «переход». Мы также поговорили с хирургом Максимом Усунгваном из Петербурга, который специализируется на операциях по коррекции пола,