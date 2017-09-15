В Петербурге запускают бесплатную программу для кризисных семей

Благотворительный магазин «Спасибо!» и фонд «Теплый дом» запускают программу «Центр радости, работы и творчества детей и родителей», которая осуществляет помощь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Об этом организаторы сообщили «Собака.ru».

Родители вместе с детьми смогут вместе заняться творчеством и развитием. Также специалисты предоставят семьям материальную, социальную и психологическую помощь.

Стать участником программы можно до 7 октября, уточнить подробности можно по телефону 8 (812) 275 81 65 или в магазине «Спасибо!».