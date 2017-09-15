ФСБ дала МЧС и МВД указание не комментировать массовые эвакуации

Пресс-службы МЧС, МВД и ФСБ не комментируют массовые эвакуации в городах России по указанию ФСБ. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудника пресс-службы одного из ведомств. ФСБ занимается расследованием серии анонимных звонков и не хочет «нагнетать панику».

Помимо этого, ведомство рассчитывает не провоцировать подражателей. В издании пишут, что около 10% звонков о минировании поступали «от подростков, а также от людей с неуравновешенной психикой».

Волна анонимных сообщений о бомбах дошла 14 сентября до Петербурга. Людей выводили из 18 торговых центров, 3 районных администрации и еще нескольких зданий.