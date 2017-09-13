Проводницы поезда, переснявшие клип на песню «В Питере — пить» группы «Ленинград», лишились работы. Представитель Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочернее общество РЖД) в среду, 13 сентября, рассказал РИА Новости, что они уволены по соглашению сторон.

В трехминутном ролике одна из проводниц пьет и обливает себя из бутылки, похожей на водочную.

«О ролике мы узнали, как и широкая публика, из социальных сетей. Девушки, принимавшие участие в съемке ролика, в настоящее время не являются сотрудницами АО „ФПК“. Они уволены на основании собственноручно написанных ими заявлений по соглашению сторон. Процедура увольнения была проведена в соответствии с действующим трудовым законодательством», — сообщили в ФПК.

Ранее СМИ сообщили, что двух ростовских сотрудниц Северо-Кавказской железной дороги уволили из-за самодельного клипа на песню «В Питере — пить». По информации журналистов, руководство РЖД сочло, что клип порочит честь и достоинство работников железнодорожного транспорта.

По материалам «ДП»