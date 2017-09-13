Петербургский депутат попросил Генпрокуратуру проверить батл Оксимирона и Гнойного на экстремизм

Депутат законодательного собрания Петербурга Андрей Анохин попросил Генеральную прокуратуру проверить рэп-баттл Oxxxymiron и Гнойного на наличие признаков экстремизма, призывов к разжиганию межнациональной розни, а также оскорбления чувств верующих. Об этом в среду, 13 сентября, сообщает RT.

Депутат отметил, что нужно утвердить правила подобных мероприятий во избежании нарушения российских законов. «Меня лично ничего не задело в этом баттле, мне было интересно его смотреть. У меня нет претензий, но есть большое желание, чтобы это было проверено с точки зрения закона представителями государственной власти, чтобы мы понимали степень нашей ответственности и то, насколько свободными мы можем быть в рэп-баттлах», — заявил Андрей Анохин.

Он задался вопросом, может ли депутат высказывать свои позиции в таком же свободном формате, как Гнойный.«Мы бы хотели понять позицию прокурора, чтобы не попасть под какие-либо санкции после поединка», — заметил парламентарий. «Вот только баттлить за нормальные темы, это вам не подростковым матом в подворотне ругаться», — добавил он на своей странице в Facebook.

Рэп-баттл между Oxxxymiron (Мироном Фёдоровым) и Гнойным (Вячеславом Машновым) прошёл в Петербурге 6 августа. В ходе него Гнойный упоминал в панчах запрещенную в России экстремистскую группировку «Правый сектор», религиозные святыни и сирийских беженцев. Он выиграл баттл со счетом 5:0. На сегодня видео собрало на Youtube более 22,5 млн просмотров.

Ранее депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник сообщил в Facebook, что Анохин вызвал его на рэп-баттл. До этого вызова состязания в стиле рэп прошли в областном парламенте.

По материалам «ДП»