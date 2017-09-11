Дипломатам удалось «присоединить» Эверест к России

Российское посольство в Великобритании «присоединило» гору Эверест — высочайшую вершину Земли (8848 м над уровнем моря) — к России.

11 сентября в официальном Twitter-аккаунте дипмиссии появилось фото горы с подписью на английском языке «Доброе утро! (гора Эверест, Россия)».

Пользователи сервиса микроблогов посоветовали сотрудникам посольства открыть карту. «Какой у вас план? Огромный мост от Ростова?» — пошутил один из комментаторов. Ответа он не получил, но твит вскоре был удален.

Эверест располагается в Гималаях. Его вершина находится в Китае, но сама гора — на китайско-непальской границе.