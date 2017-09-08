Смольный опубликовал обращение к мусульманам Петербурга

Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Петербурге провел встречу с руководителями представительств регионов России, большинство жителей которых исповедует ислам, национально-культурных автономий, объединений и землячеств Петербурга.

По итогам встречи было составлена просьба к мусульманам города не участвовать в несанкционированных митингах в поддержку мусульман Мьянмы.

В обращении отмечается, что в последнее время неизвестные распространяют в соцсетях призывы выйти в Петербурге на несанкционированные митинги в поддержку верующих Мьянмы.«Это провокационные заявления, направленные на дестабилизацию социального спокойствия. Мы обращаемся ко всем петербургским мусульманам: не поддавайтесь на призывы нарушить закон, не делайте преждевременных выводов, основываясь на недостоверной информации», — говорится в заявлении.

Участники встречи призывают мусульман поддерживать народ рохинджа молитвой. «Первое, чем мы можем сегодня поддержать мусульман Мьянмы, — это сила молитвы. Призываем мусульман Петербурга молиться за всех притесненных и находящихся в трудном положении верующих братьев и сестер во всем мире», — отмечается в сообщении.

Несанкционированные митинги в поддержку мусульман Мьянмы ранее прошли в Москве, Махачкале и Грозном. Представители общин подавали в Смольный заявку на проведение акции на Дворцовой площади 10 сентября, но петербургские власти отказали.

По материалам «ДП»

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