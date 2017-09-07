Петербург впервые стал одним из самых чистых городов России

В экологическом рейтинге регионов России Петербурге занял четвертое место по итогам лета 2017 года. Рейтинг опубликовала ррганизация «Зеленый патруль» на своем сайте. Примечательно, что город впервые вошел в пятерку лидеров рейтинга, поднявшись на четыре строчки вверх.

Первое место заняла Тамбовская область, второе — республика Алтай и Алтайский край. Последнюю строчку заняла Свердловская область.

«Если в Центральной части России люди мечтали „перезимовать это лето“, то на юге страны и на Дальнем Востоке шли проливные дожди и бушевали ураганы, а Сибирь задыхалась от небывалой жары и дыма лесных пожаров», — заявил директор природоохранных программ «Зеленого патруля» Роман Пукалов.