Компьютеры рядовых пользователей и серверы компаний всё чаще заражают вирусами, которые тайно майнят криптовалюты. Вредоносные файлы встроены в рекламное программное обеспечение (ПО).

О новой тенденции 6 сентября сообщили СМИ со ссылкой на исследование «Лаборатории Касперского». За последний месяц специалисты компании выявили несколько крупных бот-сетей, которые нацелены на получение прибыли с помощью вирусного ПО.

Пользователи заражают свои компьютеры, скачивая установочные файлы под видом безопасных программ или ключей для активации. Вирус закрепляется в системе и автоматически начинает работу одновременно с включением машины, оставаясь незаметным.

Подобные вирусы, по данным компании, «зарабатывают» для хакеров до 30 тысяч долларов в месяц. Чаще всего незаметно для владельца компьютера добываются криптовалюты типа Monero (XMR) и Zcash.

По материалам «Фонтанки»