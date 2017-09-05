В петербургской школе первоклассницу в инвалидной коляске не пустили на урок

Прокуратура Петербурга проверяет информацию о том, что 1 сентября в одной из школ Приморского района учительница запретила присутствовать на уроке первокласснице в инвалидной коляске. Об этом говорится на сайте ведомства.

«По результатам тщательной проверки будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц и приняты соответствующие меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

Изначально о произошедшем сообщил «Пятый канал». По его информации, свой отказ пустить в класс школьницу с инвалидностью, учительница объяснила тем, что здание школы не оборудовано пандусами. При этом, родители девочки предложили сопроводить ее в класс, но в школу их также не пустили.

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Комментарии (1)

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  • Илья Соболев 10 сент., 2017
    5 канал врет, а "Собака" разносит! Факты искажены до безобразия. Асе Алисултановой рекомендую не сплетни переписывать, а самой знакомиться с обстоятельствами.

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