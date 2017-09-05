В петербургской школе первоклассницу в инвалидной коляске не пустили на урок

Прокуратура Петербурга проверяет информацию о том, что 1 сентября в одной из школ Приморского района учительница запретила присутствовать на уроке первокласснице в инвалидной коляске. Об этом говорится на сайте ведомства.

«По результатам тщательной проверки будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц и приняты соответствующие меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

Изначально о произошедшем сообщил «Пятый канал». По его информации, свой отказ пустить в класс школьницу с инвалидностью, учительница объяснила тем, что здание школы не оборудовано пандусами. При этом, родители девочки предложили сопроводить ее в класс, но в школу их также не пустили.