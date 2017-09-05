«Мы неисцеленная цивилизация» Людмила Улицкая и Марюс Ивашкявичюс об историческом покаянии

Л. Улицкая: Я довольно много выступаю, и обычно не готовлюсь — темы, в общем, около меня лежащие, они не требуют подготовки.

На этот раз я ужасно много переворошила всякой литературы, потому что поверхностно — понятно: «Убили. Простите, пожалуйста». В нравственном смысле это естественно.

Но дело в том, что здесь возникает чрезвычайно глубокая тема, гораздо глубже поверхности она лежит. Дело в том, что государство как институция, как эволюционный механизм, который в человеческом обществе создался, никогда не имело нравственных задач, оно имело технические задачи — хозяйственные, распределительные. Вот, сейчас государство соберет налоги и таким образом их распределит, чтобы пошло, на медицину, образование, защиту границ.

И нравственные задачи не входили даже в круг тех проблем, которые были делегированы обществом государству. Однако, мы знаем, что все эти огромные войны, чрезвычайно кошмарные события, которые происходят в истории, как правило, инициируются именно государствами. То есть государство может быть безнравственным. Отлично, прекрасным образом у него это получается.

А, когда мы говорим о каких-то нравственных движениях, то они обычно инициируются не государственным образом, а частными отдельно взятыми людьми. И я знаю только один пример государства, которое покаяние поставило на государственный уровень — это Западная Германия, которая, действительно, перепахала сознание немецкого послевоенного населения. И я, общаясь с 90-х годов с немцами, очень хорошо ощущала разницу между западным и восточным немцем, потому что эта проработка, которая произошла на Западе, она не произошла в Восточной Германии.

Замечу занятную деталь. Сегодня в Германии существуют неофашистские организации — они все в Восточной Германии. Как это ни поразительно. Хотя Германия уже давно единое государство и почти срослась.

Так вот, пожалуй, это единственный пример, когда покаяние, осознание происшедшего диктовалось сверху и государством.

Может быть, в этом нет большой необходимости, но сегодня, когда мы наблюдаем общую картину мира, то это приходит в голову что неплохо, когда какие-то нравственные движения инициирует государство как некоторую ноту, как камертонный звук. То, что я вижу сегодня, то, что происходит сегодня в России об этом совсем не говорит. И даже напротив.

Вот события последних двух недель. Некая еврейская организация «Еврейский Конгресс» ставит памятники в тех местах, где были расстреляны евреи. Их поставлено, по-моему, 15 или 20, и это продолжается, процесс идет. И, вот, последний памятник должен был быть установлен в городе Смоленске. Это имеет ко мне отношение — хотя никто из моих близких в Смоленске не погиб, но прадед мой из Смоленска, и есть ощущение, что это мне не чужое место, ведь там когда-то жила моя семья. Люди, которые жили на одной улице с моим прадедом, его дальние родственники и друзья — к ним это имело отношение. Там были большие расстрелы. И, вот, предполагается поставить памятник. На обороте памятника кроме фамилий расстрелянных еще и имеются два слова — «Простите нас». Вот эти слова вызвали чрезвычайно напряженную и скандальную ситуацию в городе. Администрация категорически воспрепятствовала даже не установке памятника, а именно тому, что там эти два слова стоят, это для них оказалось неприемлемым. «Мы не виноваты», — говорят эти люди. И они, на самом деле, не виноваты: никто из них не расстреливал евреев — это, в крайнем случае, их предки, и даже не обязательно. Но вот это признание общей, коллективной вины совершенно явно вызывает протест.

Второй эпизод — Змиевская балка в Ростове, где проходят шествия. Там больше двух тысяч человек расстреляно, если мне память не изменяет. И сначала городское руководство очень не хотело этого митинга. Потом согласились. Даже выступал мэр, человек из Администрации президента и местный епископ. Главный мотив их выступления: «Здесь расстреливали не только евреев». Вот это желание ситуацию немножко замазать и представить ее таким образом, что, ну, война, ну, естественно, всех убивали. И объяснять людям, что расстреливали очень много в оккупированных землях и расстреливали коммунистов... Коммунисты, комиссары, военнопленные, активисты разного рода. Даже председатели колхоза попадали в эти расстрельные списки. Но никого из них не расстреливали как евреев, и единственные, кого расстреливали за национальную принадлежность — это были евреи.

И вот это вот внутреннее противодействие, которое в мягкой форме, но всё время возникает, оно, конечно, есть предмет для размышлений. Значит, здесь есть государственная проблема, и она, на самом деле, важна для общества. Вот это, видимо, то, что должно делать общество, а не государство.

Собранные в Ростове на митинг люди держали в руках по две казенные гвоздики, которые им выдали, и немедленно после окончания этого мероприятия удалились, потому что дальше следовала молитва — пришел раввин читать заупокойную молитву. И вот это уже было неприемлемо.

Об этом следует подумать, потому что это говорит о том, что с нами не совсем всё в порядке и с нравственным здоровьем какой-то есть изъян. Потому что мы это несем.

То, что произошло во время Второй мировой войны в Европе — Литва эту проблему вытащила и она про нее говорит. Но то же самое происходило в Белоруссии, то же самое происходило в Польше, вообще в Восточной Европе, да и в Западной.

Мне в руки попала чрезвычайно интересная американская книжка Тимоти Снайдера, который исследовал работы Гитлера за пределами «Майн Кампфа». Оказалось, очень интересно. Это научные исследования. Снайдер высказал мысль, которая для меня показалась весьма новой. Я готова ею поделиться с вами, потому что она спорная, но очень интересная. Он считает, что массовые расстрелы евреев происходили в тех странах, где была уничтожена государственность. Там, где царил хаос, где структуры государственные были разрушены, а они на оккупированных землях были разрушены в разной степени — где-то тотально, где-то в меньшей мере. Он приводит цифры, связанные с этим, и надо сказать, что там есть одна цифра чрезвычайно убедительная. Дело в том, что Дания тоже была оккупирована немцами, но в Дании не сдали ни одного еврея, потому что это была монархия, где структура государственная сохранилась и не дала сигнала убивать. Сигнал, который давало государство, был отрицательным: «Нет, мы не отдадим своих евреев».

В конце концов, некоторое количество евреев погибло и в Дании, но это были бежавшие из Германии евреи, которым было уже отказано в немецком гражданстве к этому времени. Но тем не менее, это очень убедительный факт: значит, государство все-таки имело некоторые рычаги воздействия, но там, где его не было, стихийный антисемитизм поднимался со страшной силой.

Другое дело, что это отдельный интересный вопрос — отчего он вообще был, этот антисемитизм, какие у него исторические корни? По этому поводу тоже написана тысяча книг и об этом тоже можно говорить.

Но я свожу тему антисемитизма к теме чисто антропологической, культурно-антропологической. Это тема чужого. Потому что за двухтысячелетнее изгнание еврей был идеальным чужаком. Евреи приходили в новую страну, изгнанные из предыдущей. Очень слабо ассимилировались, потому что была религия, которая их сильно удерживала. Потому что семейные связи у евреев очень крепкие — и это тоже их удерживало. И ряд ограничений, которым они подвергались. Ну, скажем, еврей не мог купить землю и пахать ее, возделывать — просто было запрещено. Им был предписан определенный круг занятий. И всё это делало из евреев идеальных чужаков.

А мы по опыту каждого из нас знаем, что это абсолютно глубочайшая человеческая черта. Когда мы были маленькие, то мы дрались с ребятами из соседнего двора. Деревня, которая живет по эту сторону реки, обычно устраивает на пьянках бои на мосту с людьми из соседней деревни. То есть эта чужесть — она есть до некоторой степени знак наш биологический, знак нашей природы. Наша природная агрессивность срабатывает в ситуации, когда мы сталкиваемся с тем, что нам не совсем понятно и оно вообще не наше.

Этот опыт Второй мировой войны, чудовищный опыт истребления шести миллионов евреев, свидетельствует о чудовищной болезни христианской цивилизации в целом. Современный Папа Франциск, теперешний Римский Папа, с большой определенностью высказал мысль, которую я сформулирую предельно жестко: «Если ты христианин, ты не можешь быть антисемитом. Ты должен выбрать одно из двух: христианин или антисемит?» Потому что в логике христианства антисемитизма быть не может. Я надеюсь, мне не надо вам объяснять, по каким причинам.

И вот эта вот цивилизационная болезнь христианской цивилизации не прошла. Мы неисцеленная цивилизация. Неисцеленная, потому что если сегодня в Литве назревает такое противодействие и такая болезненная реакция на книгу Руты, то это значит, что...

К. Гордеева: Хотя, Марюс это отрицает.

М. Ивашкявичус: Не про книгу, а про всё. Общее. Это две разные вещи.