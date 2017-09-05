«Сбербанк» будет выдавать российские паспорта

Сбербанк намерен запустить проект, в рамках которого сотрудники отделений банка начнут выполнять функции работников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Об этом рассказал вице-президент Сбербанка Андрей Шаров в рамках нулевого дня Восточного экономического форума 5 сентября .

«Это значит, что вы сможете зарегистрировать квартиру, получить паспорт или водительские права в банке. Планируем, что это пойдет в 2019 году»,— цитирует Шарова «Коммерсантъ».

Вице-президент Сбербанка уточнил, что новый проект будет тестироваться на протяжении всего следующего года. По словам Андрея Шарова, для банка это принципиально новая модель обслуживания. «Мы будем сотрудничать с регионами, где есть дефицит МФЦ. Примерно в 30% субъектов РФ есть такая потребность»,— рассказал топ-менеджер.

В июне правительство внесло в Госдуму законопроект об оплате госуслуг в МФЦ. В мае в Госдуму был внесен проект закона, устанавливающий экстерриториальный принцип оказания госуслуг — в любом МФЦ вне зависимости от места регистрации гражданина.

По материалам «Фонтанки»

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