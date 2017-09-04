Герцогиня Кембриджская Кейт беременна третьим ребенком

Внук королевы Елизаветы II принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон официально объявили о том, что ждут третьего ребенка. У королевской пары подрастают двое детей — четырехлетний принц Джордж и двухлетняя принцесса Шарлотта. Пол будущего ребенка пока не известен.

О беременности герцогини говорится в официальном сообщении пресс-службы Кенсингтонского дворца, который является официальной резиденцией Уильяма и Кейт. Как говорится в нем, бабушка принца, королева Елизавета II и остальные родственники супругов уже в курсе этой новости и «пришли от нее в полной восторг».