Герцогиня Кембриджская Кейт беременна третьим ребенком
Внук королевы Елизаветы II принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон официально объявили о том, что ждут третьего ребенка. У королевской пары подрастают двое детей — четырехлетний принц Джордж и двухлетняя принцесса Шарлотта. Пол будущего ребенка пока не известен.
О беременности герцогини говорится в официальном сообщении пресс-службы Кенсингтонского дворца, который является официальной резиденцией Уильяма и Кейт. Как говорится в нем, бабушка принца, королева Елизавета II и остальные родственники супругов уже в курсе этой новости и «пришли от нее в полной восторг».
The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to announce that The Duchess of Cambridge is expecting their third child pic.twitter.com/DZCheAj1RM— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 4 сентября 2017 г.
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