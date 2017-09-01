Правительство запретило сухой алкоголь в России

Правительство одобрило законопроекты о запрете производства и оборота порошкового алкоголя. Об этом в пятницу, 1 сентября, сообщается на сайте кабмина.

Документ устанавливает штрафы для производителей и продавцов порошкообразной спиртосодержащей продукции с возможной конфискацией продукции.

Размер штрафа для граждан составит 5-20 тыс. рублей, для должностных лиц — 20-50 тыс. рублей, для юридических лиц — 200-500 тыс. рублей.

В правительстве заявили, что потребитель может менять дозировку и способ употребления сухого алкоголя независимо от рекомендаций изготовителя. К примеру, его можно употреблять в сухом виде, разбавлять водой, вдыхать. Таким образом, сухой алкоголь несет опасность для здоровья.

Сухой алкоголь — порошок инкапсулированного алкоголя, который при смешивании с водой образует алкогольный напиток.

По материалам «ДП»