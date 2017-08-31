Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров станет ведущим программы «Лучший котик страны» на «Первом канале». Авторы программы проедут по городам России от Владивостока до Калининграда «в поисках ответа на вопрос, за что же мы любим кошек и как сделать так, чтобы они полюбили нас. Премьера шоу состоится в воскресенье, 2 сентября, в 12:15.

«Шнуров откроет двери своей квартиры, чтобы показать, кто у него в доме хозяин — он или его кот Васька. Вместе с Сергеем мы погуляем по Петербургу, попадем в самые тайные места Северной столицы — подвалы Эрмитажа, окажемся на ночных крышах города, отправимся в плавание с настоящим котом-боцманом», — рассказали в пресс-службе.

Музыкант заявил, что это программа не о котах, а о людях, потому что «коты очень похожи на своих хозяев». «Например, у меня был кот, который несмотря на то, что его кормили черной икрой с ложечки, все равно был похож на драного уличного котяру. Поэтому наша передача не о котах, а про нас с вами», — отметил Шнуров.

Группировка «Ленинград» выпустила новый клип «Ч.П.Х,», в съемках которого приняли участие Александр Невзоров, Александр Кержаков, Дмитрий Озерков, рэпер Фараон и другие.

Ранее в августе Шнуров вызвал телеведущего Владимира Познера на баттл. Музыкант отметил, что для него не имеет значения, где пройдет баттл: на Первом канале или площадке Versus Battle. Заявление последовало после того, как телеведущий назвал интервью, которое взял у Шнурова в октябре 2016 года, провальным.

По материалам «ДП»