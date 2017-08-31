Задержаны боевики ИГ, планировавшие теракт 1 сентября

ФСБ объявила о задержании двух выходцев из Центральной Азии, планировавших 1 сентября совершить теракты в Москве в местах массового скопления людей, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ. Оба террориста были членами «Исламского государства» (запрещенного в РФ).

Один из них планировал совершить нападения с использованием холодного оружия. По месту жительства второго нашли самодельное взрывное устройство большой мощности, а также компоненты для его изготовления. «Он признался, что собирался стать террористом-смертником и совершить самоподрыв», — сообщили в ФСБ.

«Один из задержанных накануне Дня знаний, который в этом году совпадает с одним из главных исламских праздников — Курбан-байрамом, разместил в сети Интернет видеообращение к членам запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ. В обращении он дал так называемую „клятву верности террористам“. После этого планировал совершить нападение на гражданских лиц с использованием холодного оружия», — пояснили в ЦОС ФСБ России.

В ФСБ добавили, что в сотовом телефоне одного из задержанных были обнаружены контакты вербовщиков ИГ, а также инструкции по совершению теракта. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям «приготовление к террористическому акту», «участие в деятельности террористической организации» и «незаконный оборот оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

По материалам «ДП»