Программа «Пока все дома» будет выходить на «России 1»

Передача «Пока все дома» переходит на телеканал «Россия 1» холдинга ВГТРК. Первый выпуск программы выйдет уже 3 сентября в 10:10. Об этом сообщает Интерфакс.

Пресс-служба Первого канала объяснила, что программу закрыли «по результату публикаций в СМИ и реакции общественности».

«Первый канал покупал программу «Пока все дома» у производителя — компании «Дом», в том числе рубрику «У вас будет ребенок». Каналу не было известно, что рубрика производится за счет государства, а также об участии создателей программы в тендерах и регистрации товарного знака «видеопаспорт», — заявили в пресс-службе.

Ранее ведущий передачи Тимур Кизяков заявил, что не будет прекращать производство передачи, а продолжит работу на канале, у которого «пока все дома». Генпрокуратура России начала проверку сведений о возможных нарушениях при съемках программы «Пока все дома», которая на протяжении 25 лет выходила на «Первом канале»

По материалам «ДП»

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