В День знаний петербургским школьникам покажут трансляцию Путина

1 сентября старшеклассники России увидят трансляцию с президентом Владимиром Путиным. В одной из городских школ — физико-математическом лицее № 30 организуют видеомост. По данным «Фонтанки», петербургские чиновники получили «указание из Москвы» организовать лектории в актовых залах школ.

Ранее появилась информация о том, что 1 сентября Владимир Путин может провести открытый урок для школьников из Ярославля.

Акция под названием «Проектория» будет проходить с 9:00 до 15:00. В программе — лекция президента «Ростелекома» Михаила Осеевского, главы «РЖД» Олега Белозерова, гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева и других бизнесменов и чиновников.