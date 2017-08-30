В День знаний петербургским школьникам покажут трансляцию Путина

1 сентября старшеклассники России увидят трансляцию с президентом Владимиром Путиным. В одной из городских школ — физико-математическом лицее № 30 организуют видеомост. По данным «Фонтанки», петербургские чиновники получили «указание из Москвы» организовать лектории в актовых залах школ.

Ранее появилась информация о том, что 1 сентября Владимир Путин может провести открытый урок для школьников из Ярославля. 

Акция под названием «Проектория» будет проходить с 9:00 до 15:00. В программе — лекция президента «Ростелекома» Михаила Осеевского, главы «РЖД» Олега Белозерова, гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева и других бизнесменов и чиновников. 

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