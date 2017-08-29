Центробанк объявил о санации банка «Открытие» и ввёл временную администрацию

Центробанк объявил о введении временной администрации в банке «Открытие» и его санации вместе с собственниками финансового учреждения.

При этом, данные меры не подразумевают остановки деятельности банка. «Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. Механизм конвертации средств кредиторов в акции (bail-in) не применяется», — говорится в сообщении регулятора.

Помимо этого, в качестве основного инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора планируется участие Банка России.

«Реализация мер по повышению финансовой устойчивости банка осуществляется в сотрудничестве с действующими собственниками и руководителями банка, что позволит обеспечить непрерывность его деятельности на рынке банковских услуг и осуществить в последующем все необходимые мероприятия с целью дальнейшего развития деятельности банка», — говорится в сообщении пресс-службы Центробанка.