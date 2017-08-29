Елена Батурина возглавила список богатейших женщин России

Предпринимательница Елена Батурина, жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, в пятый раз подряд возглавила рейтинг богатейших женщин России Forbes Woman. За год ее состояние снизилось на $100 млн — до $1 млрд. В общем рейтинге самых богатых россиян Батурина находится на 90-м месте. В списке богатейших женщин мира она находится на 1940-м месте и является там единственной россиянкой.

Батурина развивает гостиничный бизнес в Австрии, Ирландии, России и Чехии. Кроме того, она инвестирует в альтернативную энергетику и недвижимость в Европе. Как отмечает Forbes, она много лет пытается отсудить у правительства России 33,6 млрд рублей компенсации за изъятые у нее земли на северо-западе Москвы, но в феврале 2017 года проиграла кассацию.

Второе место в рейтинге богатейших женщин занимает Елена Рыболовлева, которая после развода с миллиардером Дмитрием Рыболовлевым в результате мирового соглашения получила около $600 млн и два дома в Швейцарии. Тяжба между супругами по поводу раздела имущества при разводе длилась семь лет и закончилась лишь осенью 2015-го. На третьем месте председатель совета директоров группы S7 Наталия Филева также с состоянием в $600 млн.

Также в топ-10 вошли член совета директоров «Прогресс Капитал» Ольга Белявцева, гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, член правления Благотворительного фонда Андрея Гурьева Евгения Гурьева, зампредседателя правления «Новатэк» Татьяна Кузнецова, совладелец группы «Содружество» Наталья Луценко, гендиректор Иркутской нефтяной компании Марина Седых и частный инвестор Ирина Абрамович.

Всего в рейтинге представлено 25 женщин с совокупным объемом состояния в $7,3 млрд, что на 25% больше, чем в прошлом году, отмечает Forbes. В этом году в рейтинг впервые вошли супруги участников списка Forbes Вагита Алекперова и Владимира Груздева, давняя коллега и финансист Романа Абрамовича, дочь Геннадия Тимченко, а также супруга президента Республики Татарстан. Кроме того, в реи?тинг вернулись бывшая совладелица сети «Пятерочка» и топ-менеджер газовои? компании «Новатэк».

По материалам «ДП»