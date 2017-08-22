«Уже не Первый»: Малахов «потроллил» претензии Эрнста по декретному отпуску

Андрей Малахов выложил в своем Instagram ироничное видео на тему своего ухода с «Первого канала» из-за декретного отпуска. В ролике беременному Малахову делает УЗИ ведущий программы «О самом главном» на канале «Россия 1», врач Сергей Агапкин, и говорит, что на мониторе аппарата «сплошные шумы и ничего не видно». Агапкин предлагает «сменить канал». Малахов спрашивает, как проходит обследование, на что врач предлагает взглянуть на монитор ему самому, ведь у него «уже не Первый».

Напомним, телеведущий в открытом письме гендиректору «Первого канала» Константину Эрнсту и бывшим коллегам подтвердил свой переход на канал «Россия 1». На сайте своего журнала Starhit он поблагодарил всех тех, с кем вместе трудился долгие годы, в том числе на ток-шоу «Пусть говорят».

В начале июля стало известно об уходе Малахова с «Первого канала». Основной причиной увольнения, по словам источника РБК, стал конфликт с новым продюсером ток-шоу Натальей Никоновой. Источники журнала Elle, близкие к Малахову, сообщили, что его уход с позиции ведущего на самом деле связан с декретным отпуском. Позднее Малахов заявлял, что находится в отпуске и «уже принял решение».