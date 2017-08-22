Овощи и фрукты в сентябре подешевеют на 80%

Минэкономразвития прогнозирует снижение цен на продовольственные товары. Об этом говорится в письме ведомства «О разработке прогноза социально-экономического развития РФ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», сообщают «Известия».

Так, по сравнению с июньскими ценами продовольствие подешевеет на 1,3%, а овощи и фрукты — на 79,6%. Производители согласны с прогнозом МЭР и объясняют его тем, что конец лета — начало осени — традиционный сезон активного сбора урожая.

«Нужно учитывать, что в начале лета в цену продуктов, помимо себестоимости производства, заложена стоимость хранения, фасовка. А осенью товар поступает на прилавок прямо с полей и изготовителям не нужно тратиться на содержание продукции», — пояснил директор Плодовоовощного союза Михаил Глушков.

В союзе отмечают, что в прошлом году разница в цене на овощи и фрукты в начале и конце лета составила около 31%. На фоне заморозков мая и июня этого года на прилавках оказались в основном более дорогие импортные продукты, что и привело к общему росту цен. При этом, по словам представителей профильных организаций, урожайность в этом году держится на хорошем уровне.

По материалам «ДП»