Малахов попрощался с Константином Эрнстом в открытом письме

Телеведущий Андрей Малахов в открытом письме гендиректору «Первого канала» Константину Эрнсту и бывшим коллегам подтвердил свой переход на канал «Россия 1». На сайте своего журнала Starhit он поблагодарил всех тех, с кем вместе трудился долгие годы, в том числе на ток-шоу «Пусть говорят».

«Дорогой Константин Львович! 45 лет — важный рубеж в жизни мужчины, 25 из них я отдал вам и «Первому каналу». Эти годы стали частью моего ДНК, и я помню каждую минуту, что вы мне посвятили. Огромное спасибо за все, что вы сделали, за опыт, который мне передали, за то удивительное путешествие по телевизионной дороге жизни, которое мы прошли вместе», — говорится в обращении.

Также Малахов обратился к новому ведущему ток-шоу «Пусть говорят» Дмитрию Борисову. «Дима, на тебя вся надежда! На днях видел фрагменты „Пусть говорят“ с твоим участием. Уверен, у тебя все получится! Cмею надеяться, вы знаете истинные причины моего неожиданного трансфера на «Россию 1», — отметил он.

В интервью журналу Woman’s day Малахов рассказал, что перед 45-м днем рождения у него случился «кризис жанра абсолютно во всем», он захотел обрести самостоятельность и перестать быть человеком-солдатом, исполняющим приказы. Дополнительно к решению уйти его подтолкнул перевод съемок «Пусть говорят» из привычной студии в телецентре «Останкино». Малахов отметил, что на Первом канале «капля за каплей выжигали то», что ему было дорого и к чему он был душевно привязан.

Про работу на «Первом канале» Малахов рассказал, что, уже став популярным телеведущим, он продолжал работать с теми же людьми, которые относились к нему «как к сыну полка», тогда как ведущие с меньшим опытом работы уже вели свои проекты. «Мне хочется расти, стать продюсером, человеком, который принимает решения, в том числе определяет, о чем быть моей программе, а не отдает всю жизнь под козырек и смотрит по-щенячьи в глаза меняющимся за это время людям. Закончился телесезон, я решил, что нужно закрыть эту дверь и попробовать себя в новом качестве в новом месте», — рассказал Малахов.

Ранее Андрей Малахов заявил, что одной из причин снижения аудитории «Пусть говорят» стала невозможность обсуждать в прямом эфире наиболее острые темы. В интервью «Коммерсанту» он отметил, что «выстреливать и держать планку аудитории только на бытовых историях и драмах звезд» сложно. Он также рассказал о своей новой работе — в передаче «Прямой эфир» на ВГТРК он будет не только