Телеканал Life прекращает свою работу

Телеканал Life, входящий в холдинг Арама Габрелянова, прекращает своё вещание. Об этом «Фонтанке» сообщил источник на телеканале.

Сегодняшний день станет для «Лайфа» последним. После исчезновения стримовых потоков федеральных и городских новостей из петербургского эфира, стало известно, что канал полностью прекращает вещание. В Северной столице вместо него с 18 августа началось вещание под брендом iz.ru — объединенной редакции телеканалов РЕН ТВ, Пятый канал, газеты «Известия».

По данным ряда СМИ, все сотрудники федерального канала будут уволены. Источник «Фонтанки» прокомментировать эту информацию не смог.

Телеканал под названием LifeNews начал тестовое вещание в августе 2013 года в сетях кабельного телевидения. Инвестиции в проект расценивались Габреляновым в 20—30 млн долларов, одним из основных источников дохода считалась реклама.

Напомним, еще в начале апреля стало известно о  том,что «LIFE 78» сменит название и владельца. Помимо этого,бывший сотрудник телеканала рассказал нашему изданию о причинах закрытия на условиях анонимности. 

О методах работы журналистов Арама Габрелянова в петербургском отделении LIFE мы писали в большом расследовании «Как я работала на Life 78».

По материалам «Фонтанки»

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