«Первый канал» рассказал о закрытии передачи «Наедине со всеми»

Проект «Наедине со всеми» закрыли по инициативе ведущей Юлии Меньшовой, решившей не дожидаться, когда он надоест зрителям. Об этом РИА Новости сообщили в четверг, 17 августа, в пресс-службе телеканала.

«Мы поддержали ее решение и сейчас работаем с Юлией над двумя новыми проектами, которые зрители увидят на Первом в новом сезоне», — сказали в пресс-службе.

Ранее о закрытии проекта «Наедине со всеми» сообщила в Instagram сама Меньшова. «Хотелось бы, конечно, продлить интригу, но поползли дурацкие слухи, придется расколоться чуть раньше, это правда, программа "Наедине со всеми" закрыта», — написала телеведущая.

Она отметила, что сама настаивала на закрытии. «За 4 года в эфире мы сняли 600 выпусков, и это была очень трудная работа, хотя и бесконечно интересная. Мне не хотелось, чтобы эта программа превратилась в рутину, и снижала свое качество», — объяснила Меньшова.

В новом сезоне Первый канал не будет показывать "Наедине со всеми". Вместо нее в эфир выйдут два новых проекта с телеведущей.

Ранее Первый покинул популярный телеведущий Андрей Малахов. Вместо него вести программу «Пусть говорят» будет Дмитрий Борисов. Кроме того, руководство канала решило закрыть старейшую передачу «Пока все дома», которая выходила в эфир с 1992 года.

По материалам «ДП».