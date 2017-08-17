Я живу в соцсетях и постоянно все фотографирую: что со мной не так?

Линда Хенкель и Александра Бараш проводили эксперименты, однако если в первом случае ученая сама указывала участникам, что нужно фотографировать, то Бараш и ее коллеги из университетского центра предоставили испытуемым полную свободу выбора. Совершенно неудивительно, что люди запоминают лучше то, что им самим интересно. Этот же принцип работает в процессе познания новой информации.

Конечно, не все фотографии в наших смартфонах можно отнести к «осознанным». В среднем, у каждого из нас хранится от тысячи до нескольких тысяч снимков на телефонах. Нетрудно догадаться, что не все из них сделаны «по доброй воле». Как правило, это фото паролей, полезные скриншоты, объявления или рецепты (для того, чтобы разгрузить собственную память), либо снимки, сделанные специально для соцсетей (чтобы похвастаться).

Что в итоге?

Причина, по которой люди делают фотографии, как оказалось, действительно важна. Если процесс фотографирования действительно захватывает, а объект фотографирования интересен сам по себе, то такое занятие только улучшит эмоциональную сферу и память. Однако ценность и польза этого процесса значительно снижается, когда вы пытаетесь сделать снимок только для того, чтобы выложить его в соцсети.

«Когда мы фотографируем лишь с целью поделиться снимками с публикой, это заставляет нас думать о том, как другие оценят нас и нашу работу», — утверждает Александра Бараш. «Это заставляет нас беспокоиться о том, как мы выглядим в глазах окружающих. Именно это, а не сам процесс фотографирования, вызывает у нас чувство вины, тревогу и беспокойство».

Источник: Wired