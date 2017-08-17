Порой нам сложно пройти мимо и не сделать кадр красивого заката или тарелки с мюсли, испытывая при этом чувство вины. Это же, вперемешку с беспокойством, мы ощущаем, когда «залипаем» на ленты Facebook, Instagram и «Вконтакте». Ученые из Нью-Йоркского университета поделились с изданием Wired результатами своего исследования: оказывается, эти бесполезные занятия могут принести пользу. Рассказываем, какую именно.
Я живу в соцсетях и постоянно все фотографирую: что со мной не так?
Смартфон — похититель жизни?Фото на смартфоне не равно жизненному опыту. Снимки — это шоры для глаз, которые отделяют нас от процесса жизни. Такие представления, демонизирующие акт фотографирования на телефон, прочно засели в наших головах. Именно в них лежат корни чувства вины, которое гложет всех, кто не может просто так погулять по городу, не сделав кадры.
«Люди действительно убеждены в том, что процесс фотографирования отнимает у них ощущение настоящего момента, — говорит Александра Бараш, — Тем не менее, на протяжении долгих лет изучения этого процесса, мы узнали, что существуют и положительные аспекты фотографирования».
Ученые пришли к выводу, что это улучшает эмоциональное состояние и память. Таким образом, результаты последних исследований кардинально отличаются от общепринятой точки зрения и тем более противоречат страхам обычных людей.
Осознанное фотографирование — ключ к успеху
Самое простое объяснение этому такое: когда люди делают фотографии, они заинтересованы в фотографируемом объекте, следовательно, концентрируются на нем. «Направленное внимание» и осознанность в этом процессе приводят к тому, что человек лучше включается в окружающую действительность и, в конечном счете, в его мозге «отпечатываются» более сильные воспоминания, образуются более прочные нейронные связи, чем если бы он просто наблюдал за тем же закатом.
«Когда вы ищете, что можно пофотографировать, то этот осознанный процесс попытки запечатлеть момент уже сам по себе создает определенный отпечаток в памяти», — говорит Бараш, уточняя, что ключевое слово здесь «осознанный».
Линда Хенкель и Александра Бараш проводили эксперименты, однако если в первом случае ученая сама указывала участникам, что нужно фотографировать, то Бараш и ее коллеги из университетского центра предоставили испытуемым полную свободу выбора. Совершенно неудивительно, что люди запоминают лучше то, что им самим интересно. Этот же принцип работает в процессе познания новой информации.
Конечно, не все фотографии в наших смартфонах можно отнести к «осознанным». В среднем, у каждого из нас хранится от тысячи до нескольких тысяч снимков на телефонах. Нетрудно догадаться, что не все из них сделаны «по доброй воле». Как правило, это фото паролей, полезные скриншоты, объявления или рецепты (для того, чтобы разгрузить собственную память), либо снимки, сделанные специально для соцсетей (чтобы похвастаться).
Что в итоге?
Причина, по которой люди делают фотографии, как оказалось, действительно важна. Если процесс фотографирования действительно захватывает, а объект фотографирования интересен сам по себе, то такое занятие только улучшит эмоциональную сферу и память. Однако ценность и польза этого процесса значительно снижается, когда вы пытаетесь сделать снимок только для того, чтобы выложить его в соцсети.
«Когда мы фотографируем лишь с целью поделиться снимками с публикой, это заставляет нас думать о том, как другие оценят нас и нашу работу», — утверждает Александра Бараш. «Это заставляет нас беспокоиться о том, как мы выглядим в глазах окружающих. Именно это, а не сам процесс фотографирования, вызывает у нас чувство вины, тревогу и беспокойство».
Источник: Wired
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