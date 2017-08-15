Пока-пока: Передача «Пока все дома» больше не будет выходить на «Первом канале»

Телепередача «Пока все дома» больше не будет выходить на Первом канале, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

Как пишет агентство, телеканал принял решение о расторжении контракта с компанией «Дом», которая производит «Пока все дома», около месяца назад. Причина этого — коррупционный скандал вокруг ведущего передачи Тимура Кизякова и его жены Елены. При проверке стало известно, что они брали деньги за производство так называемых «видеопаспортов сирот», которые затем показывали в рубрике «У вас будет ребенок».

Поводом для проверки стала информация ряда СМИ о том, что Кизяков и его супруга получают бюджетные и спонсорские средства (писали о сумме в 35 миллионов рублей) за изготовление видеороликов. Сам ведущий «Пока все дома» сообщил РБК, что о своем увольнении не знает, и на данный момент находится в отпуске.