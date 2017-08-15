Средняя продолжительность жизни в России превысила 72 года

Средняя продолжительность жизни в России по итогам первого полугодия 2017 года превысила 72 года. Об этом сообщила вице-премьер Ольга Голодец, передает РИА Новости.

«Средняя продолжительность жизни в России впервые превысила 72 года, составив по итогам первого полугодия 2017 года, согласно предварительной оценке Росстата, 72,4 года. Вопросы здоровья и демографического развития — абсолютный приоритет правительства. Эта проблематика будет оставаться в центре внимания и в дальнейшем», — сказала она.

Она добавила, что по сравнению с 2016 годом средняя продолжительность жизни в России возросла на полгода.

Также вице-премьер отметила, что главный фактор, обеспечивающий повышение продолжительности жизни, — это системная работа по снижению смертности.

По материалам «ДП».