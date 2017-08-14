Инспекторам ГИБДД запретят курить в присутствии водителей

Инспекторам ГИБДД запретят грубить водителям, а также курить в их присутствии. Более того, дорожных полицейских научат правильно отказываться от взяток. Об этом говорится в новой редакции регламента по надзору за дорожным движением, который опубликован на портале проектов нормативных актов.

Так, сотрудникам ГИБДД запретят «высказывания дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности» и «оскорбительные реплики». В случае проверки или задержания, во время разговора с водителем, полицейский обязан быть «вежливым, объективным и тактичным, обращаться к собеседнику на «вы», требования и замечания излагать в убедительной и понятной форме, исключая возможность ошибочного или двоякого их понимания, проявлять спокойствие и выдержку».

Впервые документ регламентирует ситуацию, в которой водитель предлагает взятку инспектору. Теперь в подобной ситуации сотрудник ДПС обязан подать уведомление в МВД в специальной форме.