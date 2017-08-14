Малахов рассказал о своем ребенке и декретном отпуске

Телеведущий Андрей Малахов подтвердил, что станет отцом и заявил, что не ожидал, что главной новостью прошедшей недели станет его декретный отпуск. Его заявление опубликовано на сайте StarHit, главным редактором которого он является на данный момент.

«Спешу обрадовать добрых граждан и тех, кто в течение шести лет нашего брака атаковывал мою жену бесцеремонными расспросами о перинатальной ситуации в семье. Да, мы с Наташей ждем первенца!» — сказал телеведущий. Он еще не знает, пойдет ли в декретный отпуск или будет действовать по укороченному варианту и посвятит уходу за малышом чуть меньше времени.

В начале июля стало известно об уходе Малахова с «Первого канала». Основной причиной увольнения, по словам источника РБК, стал конфликт с новым продюсером ток-шоу Натальей Никоновой. Источники журнала Elle, близкие к Малахову, сообщили, что его уход с позиции ведущего на самом деле связан с декретным отпуском. Позднее Малахов заявлял, что находится в отпуске и «уже принял решение». 14 августа шоу «Пусть говорят» уже вышло на территории Дальнего Востока с ведущим Дмитрием Борисовым. Для зрителей европейской части России премьера нового выпуска ожидается в 19:50 по московскому времени.

По материалам «ДП».