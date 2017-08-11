Появились кадры нового выпуска «Пусть говорят» без Малахова

Телеканал «Дождь» получил в распоряжение кадры «Пусть говорят» на «Первом Канале» с новым ведущим. Им стал Дмитрий Борисов.

Ранее сообщалось, что «Первый канал» отснял несколько пилотных выпусков ток-шоу «Пусть говорят», но не мог приступить к полноценным съемкам из-за неопределенность руководства относительно кандидатуры ведущего шоу. На место Малахова претендовали диктор «Первого канала» Дмитрий Борисов и ведущий красноярского канала ТВК Александр Смол.

Как сообщает «Дождь», первый выпуск будет посвящен Андрею Малахову.