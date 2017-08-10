«Техносила» распродает ассортимент со скидками до 80 процентов

Масштабная распродажа закончится через 15 дней. Ритейлер заявил, что распродает товары со склада и витрин магазинов сети со скидками до 80%.

О закрытии сети стало известно 31 июля. Издание «Коммерсант» со ссылкой на два источника на розничном рынке сообщило, что группа «Сафмар» семьи Гуцериевых — Шишхановых откажется от бренда, созданного в 1993 году.