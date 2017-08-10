«Техносила» распродает ассортимент со скидками до 80 процентов
Бренд «Техносила» анонсировал на своем сайте последнюю распродажу перед закрытием компании.
«Как известно, все хорошее когда-нибудь заканчивается. Совсем скоро «Техносила» будет закрыта. Наши обязательства перед клиентами перейдут компании «Эльдорадо», и мы уверены, что гарантийное и сервисное обслуживание будет выполнено на отлично. Финальный подарок нашим любимым клиентам — грандиозная распродажа. С огромными, по-настоящему беспрецедентными скидками — чтобы вы могли порадовать себя чем-то, что давно хотелось, но было не по карману. И чтобы еще не один год вы вспоминали «Техносилу» с радостью», — говорится в сообщении на сайте.
Масштабная распродажа закончится через 15 дней. Ритейлер заявил, что распродает товары со склада и витрин магазинов сети со скидками до 80%.
О закрытии сети стало известно 31 июля. Издание «Коммерсант» со ссылкой на два источника на розничном рынке сообщило, что группа «Сафмар» семьи Гуцериевых — Шишхановых откажется от бренда, созданного в 1993 году.
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