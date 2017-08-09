Съемки «Пусть говорят» не смогли начать из-за неопределенности с ведущим

«Первый канал» отснял несколько пилотных выпусков ток-шоу «Пусть говорят», но не может приступить к съемкам, сообщили РБК три источника, знакомых с ситуацией. Причина задержки съемок — неопределенность руководства относительно кандидатуры ведущего шоу.

«Должны были начаться съемки программы, но уже дважды их отменяли», — сообщил источник, знакомый с процессом создания программы.

Собеседник РБК добавил, что на место Андрея Малахова в ток-шоу претендуют ведущий красноярского канала ТВК Александр Смол и диктор «Первого канала» Дмитрий Борисов. «Всего были сняты три пилотных программы. В двух участвовал Смол, еще одну вел Борисов. Но это в эфир не пойдет. Это нужно для руководства «Первого канала», чтобы понять, кто из них [станет ведущим ток-шоу]», — пояснил он. Руководство «Первого канала» все еще решает, кого из кандидатов выбрать.

С Борисовым была снята только одна пилотная программа, но именно его называют наиболее вероятным преемником Малахова, добавил другой собеседник РБК, знакомый с процессом создания рейтингового шоу.

Напомним, в конце июля стало известно о том, что Малахов собирается уйти из передачи «Пусть говорят», ведущим которой он был с 2001 года (до этого шоу называлось «Большая стирка»). Источники РБК считают, что увольнение ведущего связано с его конфликтом с продюсером ток-шоу «Пусть говорят» Натальей Никоновой, которая вернулась на канал после 9-летнего перерыва. 7 августа журнал Elle со ссылкой на свои источники сообщил, что конфликт телеведущего и Никоновой произошел из-за его желания уйти в декретный отпуск. Якобы она потребовала, чтобы Малахов определился, телеведущий он или бэбиситтер. Это, по данным журнала, возмутило его.