СМИ: в российских ресторанах хотят ввести запрет на кальяны и вейпы

Как сообщает 9 августа «Лента.ру», подобные ограничения предусматривает проект «ЗОЖ», утвержденный в конце июля президиумом совета при президенте России по стратегическому развитию. Документы, направленные на борьбу с употреблением вейпов и кальянов, должны быть готовы к февралю 2018 года. Также проект предусматривает, что продавать кальяны и электронные сигареты будут лицам старше 18 лет.

В апреле 2018 года планируется ввести маркировку наиболее полезных продуктов, которую будут осуществлять сами производители. Всего же на перевоспитание россиян власти планируют потратить три с половиной миллиарда рублей.

Источник газеты «Известия» в правительстве сообщил, что в рамках проекта будут ужесточены правила оборота алкогольной продукции. Конкретные ограничения разработчики планируют определить к октябрю 2018 года.

7 августа сообщалось, что в утвержденном правительством паспорте приоритетного проекта «Формирование здорового образа жизни» указано, что доля приверженцев здорового образа жизни среди россиян должна к 2020 году вырасти до 50 процентов. В 2017 году в стране насчитывается 36 процентов сторонников ЗОЖ, к 2025 году их доля должна увеличиться до 60 процентов, отмечается в документе.

По материалам «Фонтанки».