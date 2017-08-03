Тест: насколько хорошо вы помните культуру 1990-х?

В прокат вышел фильм «Теснота» Кантемира Балагова, скрупулезно воскресающий приметы и быт 1990-х. Пройдите нашу ностальгическую проверку, чтобы узнать, помните ли вы что-то про то самое «лихое» десятилетие или вы настоящий миллениал.

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